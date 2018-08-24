Kayserispor’da 3 puan hesabı

haftasında sahasında Yeni Maylatyaspor’u konuk edecek Kayserispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maçı kayıpsız bitirmenin hesabını yapıyor.

Kayserispor ile Yeni Malatyaspor 3. kez karşılaşacak. İlk kez geçtiğimiz sezon Süper Lig’de karşılaşan iki takım arasındaki maçlarda konuk takımın üstünlüğü var. Kayseri’deki maçı tek golle kaybeden Kayserispor, deplasmanda da 3-2 mağlup olmuştu. Lige iyi başlangıç yapan rakibine karşı üstünlük kurmak isteyen Kayserispor’da tek eksik var. Sakatlığı bulunan Varela’nın yerine Bilal’i oynatmayı planlayan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, sol bek Sakıb ile Atila arasında da kritik bir seçim yapacak. Ligin ilk 2 haftasında istenilen performansı sergileyemeyen Sakıb’ın yedekler arasında olma ihtimali de var. Teknik Direktör Sağlam, bunun dışında kadroda bir değişikliğe gitmek istemiyor.

"3 puan şart"

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, “Bu sezon her maç çok önemli. Başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen bir ekip olarak tüm maçları ciddiye alıyoruz. Bugün oynayacağımız Yeni Malatyaspor maçı da bizim için zorluk derecesi yüksek maçlardan bir tanesi. 6 puan değerinde bir müsabaka. Sahamızda oynayacak olmamız bizim için avantaj. Taraftar desteği ile 3 puanı almak ve ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. 3 puan bizi oldukça güzel bir noktaya taşır. İlk 3 haftada 7 puana ulaşmak çok ciddi bir adım. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız ve taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağımızı umut ediyorum, istiyorum. Futbolcularım da aynı şekilde son derece istekli ve hırslı” yorumunda bulundu.