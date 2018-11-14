Kayserispor'da 4 futbolcu sınırda

sırada yer alan Kayserispor'da 4 futbolcu kart sınırında.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımda Atila Turan, Rajko Rotman, Tjaronn Chery ve kırmızı kart cezalısı Tiago Lopes'in 3 sarı kartı bulunuyor.

Bu 3 isimden Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu ve Rajko Rotman, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görmesi halinde ligin 14.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca Galatasaray maçında kırmızı kart gören Tiago Lopes, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek ve ardından cezası tamamlamış olacak. Lopes, Trabzonspor maçında yeniden forma giyecek ve bu maçta sarı kart görmesi halinde 15.haftasında deplasmanda oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.