Kayserispor'da 6 eksik var

Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Sivasspor'u konuk edecek olan Kayserispor'da 6 futbolcu forma giyemeyecek.

Ligde 9 puanla alt sıralarda bulunan ve Sivasspor müsabakasını dönüm maçı olarak gören Kayserispor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Taraftarının desteği ile 3 puanı almak isteyen Kayserispor'da sakatlığı geçen Asamoah Gyan ile Şamil Çinaz maç kadrosunda yer alacak. Deniz Türüç'ün durumu ise yarın netlik kazanacak.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Takımımız için Sivasspor maçı hayati önem taşıyor. Bu müsabakayı kazanıp kötü günlere nokta koymak istiyoruz. Son haftalarda iyi futbol oynamamıza rağmen 3 puan alamıyorduk. Bu maçta galibiyet hasretimizi dindirmek istiyoruz. Sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets ve kırmızı kart cezalısı Rajko Rotman oynamayacak" dedi.

Deniz Türüç ile ilgili olarak da "Sakatlığı geçti ancak topla mücadelelerde halen ürkek davranıyor. Ertuğrul hoca kendisini riske etmemek adına sahaya sürmeyebilir. Belki yedeklerde olur belki de tribünde. Deniz ile ilgili de son karar yarın verilecek" açıklaması yaptı.