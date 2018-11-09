Kayserispor'da 7 eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'da 7 eksik bulunuyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'da 7 futbolcu forma giyemeyecek. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında "Sahamızda yine zor bir maça çıkacağız. Kayserispor olarak tek hedefimiz 3 puanı almak ve kötü gidişata dur demek. Takımımız tüm hazırlıklarını bu yönde yaptı. Yarınki maçta sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Levent Gülen, sakatlığı tam geçmeyen Artem Kravets ve kırmızı kart cezalısı Kana Biyik forma giyemeyecekler" dedi.

Kayserispor taraftarından destek beklediklerini de dile getiren Orhan Taşçı, "Kayserispor'a gönül veren taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Biletleri 40 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunduk ve yoğun bir talep olduğunu gördük. Umarım yarınki maçta taraftarımız ile bütünleşip 3 puanı hanemize yazdırmayı başarırız" ifadelerinde bulundu.

Hafif sakatlığı bulunan ve hafta başında idmana çıkmayan Tiao Lopes ile Tjaronn Chery'in durumunun iyi olduğu ve Galatasaray maçında forma giyebileceği bilgisi de paylaşıldı.