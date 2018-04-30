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30 Nisan 2018 20:40

Kayserispor’da Beşiktaş mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig’in 32.

Kayserispor’da Beşiktaş mesaisi başladı

30 Nisan 2018 20:40

haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları başladı.


Geçtiğimiz hafta sonu sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor, 2 günlük iznin ardından önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, bir süre ısınma hareketlerinin ardından düz koşu yaptı.


Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sumudica, sezon bitene kadar toplayabildikleri kadar puan toplamaya çalışacaklarını ifade ederek, “Benim takımımın seviyesi ligi ilk 8 içinde bitirebilecek seviyede, bunu geldiğim ilk gün söylemiştim. Oyuncularımla da görüştüm, kendilerine hedefimin bu olduğunu söyledim. Benim için şu an bu büyük bir başarı, çünkü iki sene önce takımım sürekli küme düşmeme mücadelesi veriyordu. Bundan önceki senelerde ligi 15. sırada bitiren bir takım vardı. Pazartesi Beşiktaş ile oynayacağız, büyük bir maç bizi bekliyor. Lig bitimine kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamaları gerektiğini oyuncularıma söyledim. Umarım güzel bir maç olur, puan ya da puanlarla döneriz” ifadelerini kullandı.




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