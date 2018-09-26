İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.


Kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, oyuncularıyla bir süre konuştu. Daha sonra ısınma hareketi ile devam eden antrenmanda futbolcular, top ile çalışarak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.


Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Geride kalan 6 haftada Kayserispor 8 puanla puan cetvelinde 11. sırada bulunurken, Beşiktaş ise 11 puanla 4. sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.