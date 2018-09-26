Kayserispor'da Beşiktaş mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor'da maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, oyuncularıyla bir süre konuştu. Daha sonra ısınma hareketi ile devam eden antrenmanda futbolcular, top ile çalışarak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Geride kalan 6 haftada Kayserispor 8 puanla puan cetvelinde 11. sırada bulunurken, Beşiktaş ise 11 puanla 4. sırada yer alıyor.