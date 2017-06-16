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16 Haziran 2017 14:46

Kayserispor’da bir ilk gerçekleşecek

Kayserispor 1.

Kayserispor’da bir ilk gerçekleşecek

16 Haziran 2017 14:46

Mali Olağan Genel Kurul toplantısı bugün yapılacak. Kulüp tarihinde ilk kez yapılacak Mali Genel kurul, 03.01.2017-31-05-2017 dönemini kapsayacak.


Kayserispor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nun 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Konferans Salonu’nda saat 12.00’da yapılacak. Birinci toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacak. Açılış ve yoklama ile başlayacak olan Mali Genel Kurul Divan Heyeti’nin teşekkülü ile devam edecek. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve mali tablonun okunması ile sürecek olan genel kurulda ardından yönetim kurulunun idari ve mali yönden ibrası ile sürecek. Kulüp Başkanı Erol Bedir, geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, konu ile ilgili olarak ’’Bugüne kadar hiç yapılmamış, diğer genel kurullarda yeterince izah edilmeyen mali yapı bilgilendirmesi ve genel kurulun onayı konusu kanaatimizce çok çok önemlidir. 1.Olağan mali genel kurulda da yapılan faaliyet ve çalışmalarla ilgili bilgi vermekle birlikte en azından kendi dönemimizde ilgili genel kurula hesap verme imkanını da bulmuş olacağız. Yapacağımız bu genel kurul tüzük değişikliği ile yapılacağından, bizden sonraki yönetimlerde mali genel kurullar yoluyla genel kurulun huzuruna çıkmış olacaklardır.’’ demişti.




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