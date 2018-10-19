Kayserispor'da Biyik sevinci

Kayserispor'da sakatlığı geçen Kana Biyik, Medipol Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.

Sakatlığından ötürü Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen ve lige verilen arada tedavi olan Jean Armel Kana Biyik, yarın oynanacak Medipol Başakşehir maçında takımındaki yerini alabilecek. Sakatlığından kurtulan tecrübeli defans oyuncusu, Cristian Sapunaru ile birlikte stoper mevkiindeki yerini alabilecek.

Hafif sakatlıkları bulunan Tiago Lopes ile Atila Turan da, yarın ilk 11'de sahaya çıkacak isimler arasında.

Ancak Deniz Türüç, Hasan Hüseyin Acar, Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Artem Kravets, Asamoah Gyan, Şamil Çinaz ve kırmızı kart cezalısı Rajko Rotman forma giyemeyecek.

Rotman ve Şamil'in yokluğunda orta alanda Bernard Mensah ile Mert Özyıldırım'ın forma giyeceği öğrenildi.