Kayserispor'da doğum günü sürprizi

Kayserispor'un sezon başında Belçika'nın Anderlect takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensahp'a sürpriz doğum günü partisi yapıldı.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdüren Kayserispor'da bugün gerçekleştirilen idman sonrasında doğum günü pastası kesildi. Kayserispor'un 17 Ekim 1994 doğumlu olan Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, idman sonrasında kendisi için hazırlanan doıum günü mumu üfleyip, pasta kesti. Mensah'a ilk lokmasını teknik direktör Ertuğrul Sağlam verdi. Daha sonra takım arkadaşları Mensah'ın doğum günü pastasını yüzüne sürerek siyahi oyuncuyu beyaza boyadılar.