Kayserispor’da Erol Bedir yeniden başkanlığa seçildi

Kadir Has Spor Kompleksi’nde yapılan Kayserispor Olağan Genel Kurulu, divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı. Yapılan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları okunarak oylandı. Genel kurula katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kulüp Başkanı Erol Bedir’e teşekkürlerini ileterek kulübe hizmet edenlere destek verilmesi gerektiğini belirtti. Bakan Özhaseki, "İftihar ediyoruz Kayseri şehri, şehircilik açısından Türkiye’nin en güzel şehirlerin başında geliyor. Bugün ticareti yerinde, sanayisi yerinde, sporu da gayet iyi gidiyor. Düşme hattındayken hamdolsun önce düşmekten kurtulduk, bu sene de çok rahat bir dönem geçirdik. Başarılı bir dönem geçirdik. Keşke ikinci yarıda biraz daha motive olabilseydik de çocuklar işi sıkı tutsalardı şampiyonluk potası içerisindeydi. Ama o motivasyon da kolay değil. Kötü durumda değiliz, şimdi bundan sonra da yeni hedefler koyarak gitme zamanı diye düşünüyorum. İnşallah bunu da başarırız. Geçmişte elbette hizmet edenlere teşekkür ederiz ayrı bir şey ama bugün de gayret eden arkadaşlarımıza önce teşekkür sonra da hepimizden destek gerekir. Bu destek olursa, birlik içinde olursak inşallah bu takım daha iyi yerlerde olur" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki’nin konuşmasının ardından yönetim kurulu seçimine geçilirken, tek liste ile seçime giren mevcut başkan Erol Bedir oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Bedir: "Başkanlık ağlama değil çözüm üretme makamıdır"

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan Başkan Bedir, “Görevi devraldığımızda bize kayıtlı borçlar 72 bin TL civarındaydı. Bu kayıtlı borcun cezası, faizi kesinleştikten sonraki tahakkuku 110 milyon TL civarına çıktı. Mesela bir kaleci bizde 30 bin Euro alacağı gözüküyor, oradan geldi, buradan geldi 452 bin Euro ödedik. Turgut doğan Şahin diye bir futbolcu kayıtlarda hiç alacağı yok, sonradan mahkeme sonucu 4 trilyon 600 milyon lira para ödedik. Bu şekilde 28-30 trilyon lira daha borç tahakkuk ettik. Biz bunların tamamını üstlenmek zorunda kaldık, çünkü kulüplerde devamlılık esas. Biz bunları ödemezsek lisans alamıyoruz, sahaya çıkamıyoruz, bir sürü sıkıntı çekiyoruz. Buna rağmen ağlamadık, başkanlık makamı ağlama makamı değildir, çözüm üretme makamıdır. Ya çözüm üretirsin ya da bırakır gidersin. Biz göreve geldikten sonra bırakıp gitmemeyi, kaçmamayı tercih ettik" diye konuştu.

Konuşması ayakta alkışlandı

Kulübün şuandaki borcunun 106 milyon TL civarında olduğunu belirten Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir’in devamında yaptığı konuşma salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Bedir sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle 160 milyon TL civarında bir borcumuz var. Bunun 60-70 milyon lirası kredi. Siz ne biliyorsunuz ben de o kadar biliyorum. Çünkü bu sizin, biz emanetçiyiz. Karşı çıkanlar bir şey bulamayınca ‘Erzurumlu’ diye bir şeyler söylüyorlar. Ben; Müslüman Türk ailenin evladı olmaktan, Erzurum’da dadaş olarak doğmaktan, Kayseri’de yaşamaktan, buralara hizmet etmekten, burada evlenmekten, çoluğumu, çocuğumu burada yetiştirmekten, anamın, babamın mezarının burada olmasından, benim mezarımın da hemen onun yanında olacak olmasından onur ve gurur duyuyorum."

Seçilen yönetim kurulunda Berna Gözbaşı İlter, Mustafa Aksu, Naci Bedir, Orhan Taşçı, Mehmet Çakmak Uyar, Mustafa Gülsoy, Serdar Maraşlı, Tufal Koç, İsmail Çöl, Türker Horoz, Bahadır Kul, Mustafa Bakır, Fatih Çağlar Öcal, Mehmet Dönmez, Hasan Eskici ve Süleyman Akın yer aldı.