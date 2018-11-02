Kayserispor'da Hesap Kana Biyik'tan

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Günü tek idman ile geçiren Sarı Kırmızılılar, öğle yemeğinde de birarada idi.

Takımın etkili ve sevilen futbolcularından olan Jean Armel Kana Biyik, takım arkadaşlarına yemek ısmarladı. Özel bir mekanda gerçekleştirilen yemeğe teknik direktör Ertuğrul Sağlam, yardımcıları ve takım arkadaşları katıldı. Kana Biyik, yemekte takım arkadaşları ile bol bol şakalaşırken neşeli halleri dikkat çekti.

Kana Biyik yemekte arkadaşlarına yönelik olarak, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak bize yakışan Kayserispor'u başarıya taşımaktır. Taraftarımız bizden galibiyet istiyor, başarı bekliyor. Biz de başaralım. Ankara'da kazanalım" dedi. Kana Biyik'ın bu kısa konuşması sonrasında takım arkadaşlarının alkışlarını aldı.