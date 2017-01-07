Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 18:07

Kayserispor’da ikinci yarının ilk haftasında 4 oyuncu forma giyemeyecek

Kayserispor’da ikinci yarının ilk haftasında 4 oyuncu forma giyemeyecek

07 Ocak 2017 18:07

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına, 14 Ocak Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da ligin ilk yarısını lider kapatan Medipol Başakşehir maçı ile başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım bu maç öncesinde hazırlıklarını Antalya’da kamp yaparak sürdürürken, 4 önemli oyuncusunun bu maçta forma giyemeyecek olması sıkıntı oluşturuyor. Toplam 16 takımın katılacağı Afrika Uluslar Kupası bu sezon 14 Ocak ile 5 Şubat arasında yapılacak. Turnuva Gabon’da yapılacak. Bu turnuva Türkiye’de birçok takımı olumsuz etkilerken bu takımların başında Kayserispor geliyor. Sarı-kırmızılı takımdan 2 oyuncu bu turnuvada forma giymek için milli takımlarının yolunu tuttu. Samba Sow turnuvada D Grubu’nda yer alan Mali’de, Alain Traore ise A Grubu’nda yer alan Burkina Faso’da forma giyecek. Bu iki oyuncu ikinci yarının ilk maçı olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Takımlarının turnuvada göstereceği performansa göre bu iki oyuncunun dönüşü de gecikecek. Sözleşmesini tek taraflı fesih eden ancak yeniden anlaşma zemini arayan Nakoulma yeniden sözleşme imzalarsa bu oyuncu da yine Burkina Faso milli takımı ile turnuvada boy gösterecek. İki oyuncu sarı kart cezalısı. İkinci yarının ilk maçı öncesinde Kayserispor’da eksikler bu iki oyuncu ile sınırlı değil. İkinci yarının son haftasında oynanan Kardemir Karabükspor maçında sarı kart gören takımın en önemli isimlerinden Larrys Mabiala ile Deniz Türüç cezalı duruma düşmüştü. Dört sarı kart sınırına gelen iki oyuncu da ikinci yarının ilk haftasında takımdaki yerlerini alamayacak. Kayserispor, transfer çalışmalarını sürdürürken hem Afrika Kupası’na giden oyuncularını hem de cezalı oyuncularını düşünerek kadro yapılanmasını planlayacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
6
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç