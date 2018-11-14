İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayserispor'da istikrar abidesi

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunda geride kalan 12.

hafta sonunda Kayserispor'un bütün lig maçlarında 90 dakika forma giyen tek isim kaptan Umut Bulut oldu.


Sarı kırmızılı forma ile 12 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Umut Bulut 1080 dakika sahada kaldı. Kayserispor'da geride kalan 12 maçta da görev yapan isimler arasında Tiago Lopes (1073 dakika), Tjaronn Chery (983 dakika), Bernard Mensah (903 dakika), Atila Turan (933 dakika) ve Bilal Başacıkoğlu (883 dakika) görülüyor.


En golcü Chery


Takımının gol umudu olan kaptan Umut Bulut, gol sayısı olarak geçen sezonu aratır oldu. Bu sezon yalnızca 2 gole imza atabilen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, takımın en skorer oyuncusu olma özelliğini de yitirdi. Sarı Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery ise takımın en skorer oyuncusu olarak görülüyor. Chery geride kalan 12 haftada 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.