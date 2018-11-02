Kayserispor'da Rajko Rotman 11'e dönüyor

Kayserispor'da cezası tamamlanan Slovenya başarılı orta saha oyuncu Rajko Rotman yeniden ilk 11'e dönüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Rajko Rotman sevinci. Ligin 8.haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının 12.dakikasında gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK tarafından 2 maç ceza alan Rotman'ın cezası tamamlandı. Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında forma giyemeyen tecrübeli orta saha oyuncusu Rajko Rotman Çarşamba günü oynanan kupa maçıyla cezasını tamamlamış oldu. Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında Pazarspor karşısında 90.dakika sahada kalan Rajko Rotman, Pazar günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında yeniden kadroya girecek.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam MKE Ankaragücü maçında Şamil Çinaz ile Rajko Rotman'ı orta sahada görev verecek. Rajko Rotman'ın cezalı olduğu maçlarda teknik heyet orta sahada Cristian Sapunaru'ya oynatmıştı.