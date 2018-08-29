Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 14:33

Kayserispor’da sakatlık şoku

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında 5 puan toplayarak kalesinde gol dahi görmeyen ve bu hafta deplasmanda Fenerbahçe’nin konuğu olacak Kayserispor’da sakatlık şoku yaşanıyor.

Kayserispor’da sakatlık şoku

29 Ağustos 2018 14:33


Bursaspor maçında sol baldırında esneme olan ve tedbir amaçlı Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynatılmayan sol bek futbolcusu Sakıb Aytaç, Fenerbahçe maçı hazırlıklarında büyük bir şanssızlık yaşadı. Antrenmanda sakatlanan ve MR’ı çekilen Sakıb Aytaç’a kötü haber geldi. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Sakıb Aytaç’ın sol çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Tedavisine başlandı. Yaklaşık 4 ay formasından uzak kalacak. Kendisine geçmiş olsun diliyorum" dedi.


Sakıb Aytaç, bu sezon Kayserispor forması ile Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında forma giymişti. Tecrübeli futbolcunun ligin ilk yarısını noktalandırdığı ifade ediliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç