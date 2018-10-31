Kayserispor'da tur sevinci

Tur maçında konuk ettiği Pazarspor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek üst tura çıkmayı başaran Kayserispor'da yüzler gülüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Bizim için güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kazanımların çok fazla olduğu bir maç oynadıklarını belirterek bir an evvel hafta sonu Süper Lig'de oynayacakları Ankaragücü maçına hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Sağlam, "Bu tür maçlara iyi konsantre olmayıp ciddiye almadığınız zaman çok sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz ve altından kalkamayacağınız durumlar ortaya çıkıyor. Dün de gördük, Süper Lig takımları birkaç tane alt liglerdeki takımlara elendi. Aslında futbolun da güzelliği burada. Ziraat Türkiye Kupası'nda da geçtiğimiz sezonlara baktığımız zaman alt liglerdeki takımların Süper Lig'deki takımları birçok defa elediğini gördük. Biz de bugün böyle bir sürprizle karşılaşmamak için oyunculara maçı ciddiye almalarını söyledik. Rahatça bir maç oynayalım istedik. Çünkü Pazar günü önemli bir karşılaşmamız var. Üst düzey bir mücadelenin bizi yoracağını düşünerek maça başlayalım istedik. Başladık ama sonrasını getiremedik açıkçası. Rakibimiz de direnç gösterdi. Şükürler olsun ki 5-6 dakikalık süre içerisinde maç birkaç farka ulaştı ve sonrası bizim için daha rahat oldu. Skorun yanında bize çok getirisi olan bir maç oynadık. Son birkaç haftadır oynayamayan arkadaşlarımızı oynatma fırsatı bulduk. Bugün Mert, Kazım, Kürşat, Hakan ve Adem olmak üzere alttan gelen oyuncularımızı da görme şansı bulduk. Bu da bizim için bir kazanç oldu. Sezon başından beri golle tanışamayan arkadaşlarımız vardı, onlar da bugün golle tanıştılar. Bugün bizim için güzel bir maç oldu. Kazanımların çok fazla olduğu bir maç oynadık. Keyifli bir maç oldu, güzel de goller oldu. İzleyenler keyif aldı umarım. Pazarspor da iyi mücadele etti, onlara da başarılar diliyorum. Yapmamız gereken Pazar günü oynayacağımız Ankaragücü maçına biran evvel hazırlanıp dinç bir şekilde maça çıkmanın yollarını arayacağız" dedi.

Pazarspor Teknik Direketörü Adem Neboğlu: "Adaletli bir ortam değil"

Maç sonu görüşlerini paylaşan Pazarspor Teknik Direktörü Adem Neboğlu da, kendilerinin Türkiye liglerindeki en genç takım olduğunu ifade ederek, adaletli bir ortam olmadığını savundu. Neboğlu, “Süper Lig takımıyla oynuyoruz. Artı seribaşı olduğu bir ortamda yetmiyormuş gibi saha avantajı da Süper Lig takımındaydı. Bu da yetmiyormuş gibi 7 tane yabancı oyuncu. Benim takımım Türk oyuncularından kurulu, Türk takımı. Türkiye liglerindeki en genç takım. Büyük bir Kayseri takımıyla oynuyorsun nüfus olarak, benim takımım Pazar ilçesi 15 bin nüfusu var. Bu adaletli bir ortam değil. 17-18 yaşındaki oyuncularla 7 tane yabancıya karşı oynuyorsun. Maça gelince ilk devre istediğimiz neticeyi aldık. Genç bir takımız, ikinci golü yedikten sonra biraz demoralize oldular. İstediklerimizi yerine getiremedik. Böyle olmamalıydı, biz oyunu çirkinleştirmedik, futbol oynamaya çalıştık. Kayserispor'a sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.