Kayserispor’da yeni sezon hedefi üst sıralar

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki performans düşüklüğüne rağmen ligi rahat bir şekilde bitirdiklerini aktaran Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir; bu yıl yönetim, teknik heyet ve taraftarlarla birlikte zirveye ulaşmaya çalışacaklarını belirtti. Bu anlamda anlaşma sağladıkları Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile birlikte çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bedir, "2017-18 futbol sezonunun özellikle ilk yarısında kendine yakışan bir futbol oynayıp, bunu skorlara da yansıtan Kayserisporumuz, ikinci yarıdaki performans düşüşüne ve diğer olumsuz şartlara rağmen sezonu rahat bir konumda tamamlamıştır. Özellikle son yıllarda, ligde kalmanın başarı olarak algılandığı bir ortamda yönetim olarak ligde rahat bir şekilde kalmanın kıymetini bilmekle birlikte, geçtiğimiz sezon da hedefimiz üst sıralardı. Bu yılki mücadelemizde de amacımız yine yukarılar olacaktır. Başkan ve yönetim olarak bizler bu hedef doğrultusunda gerekli tedbirleri alacak, tüm sezon boyunca teknik heyet, oyuncu grubu ve büyük taraftarımızla omuz omuza, büyük bir inançla zirvelere ulaşmaya çalışacağız. Bu hedeflerimiz doğrultusunda takımımızın başına getirmiş olduğumuz, Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile birlikte tüm çalışmalar devam etmekte, bu arada takıma düşünülen oyuncu takviyeleri de yapılmaktadır" dedi.

Transfer politikasının belirlendiğini ve yine önceki sezon olduğu gibi tüm transferleri bitirerek eksiksiz kampa en erken katılan takım olacaklarının altını çizen Bedir, "Yönetimimiz ve teknik heyetin yapmış olduğu çalışmalar sonunda takviye yapılması gereken bölgeler tespit edilmiş, 1 sol bek, 2 orta saha ve 2 kanat oyuncusu takviyesinin hedeflerimiz açısından isabetli olacağına karar verilmiştir. Bu tespit ve karardan sonra, ülkemizdeki birçok takımının transfer listesinde olan Sakıp Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ile prensip anlaşmaları yapılmış, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi sözleşmeler imzalanacaktır. Ayrıca, 1 orta saha ve 2 kanat oyuncusuyla da görüşmelerimiz son noktalara gelmek üzeredir. Önümüzdeki hafta içinde bu transferlerin de netleşmesiyle birlikte alınacak oyuncu anlamında hedefine ulaşacak olan Kayserisporumuz, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, transferi en erken tamamlayıp, hazırlık kamplarına eksiksiz giren takımlardan birisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gyan garanti ücretini yüzde 60 düşürerek kontrat imzaladı"

Bazı gelişmelerin kendilerini motive ettiğini de dile getiren Başkan Bedir, bazı nedenlerden dolayı beklentileri karşılayamayan Asamoah Gyan’ın garanti ücretini yüzde 50-60 oranında düşürerek sözleşme gönderdiğini vurguladı. Asamoah Gyan’ın bir miktar alacağından vazgeçtiğini de sözlerine ekleyen Başkan Bedir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz sezon birçok talibinin olmasına rağmen birebir görüşmelerle hedeflerimiz konusunda ikna edip başka kulüplerde kazanabileceğinin yarısından daha az garanti ücretle Kayserisporumuza getirdiğimiz Asamoah Gyan, bilindiği gibi sakatlık, şanssızlık veya başka teknik nedenlerle yeterli forma şansı bulamamış ve hem kendi adına hem de takımımız adına beklentileri karşılayamamıştır. 1+1 yıllık daha sözleşmesi olan oyuncumuzun kontratı ve ekonomik şartları geçtiğimiz yılda olduğu gibi devam etmektedir. Yani performansına bakılmaksızın, diğer oyuncularda olduğu gibi kontratı gereği, bu yıl için de alacağı garanti bir bedel vardır. Her ne sebeple olursa olsun geçtiğimiz yılki performansından kendisi de memnun olmayan oyuncumuz tatilde olmasına rağmen bizimle devamlı irtibatta olmuş, kendi irade ve isteği ile yeni bir kontrat imzalayarak kulübümüze göndermiştir. Bu yeni kontrata göre, Gyan kendi garanti ücretini yüzde 50-60 oranında düşürmüş, performans karşılığı ödemeyi ön plana çıkarmış, geçtiğimiz yıldan kalan ve bu yıl ödememiz gereken bir miktar alacağından da vazgeçmiştir. Bunu yaparken de başkana olan saygısından ve özellikle taraftarın kendisinin Kayseri’ye gelişindeki karşılanmasından bahsetmiştir. Asamoah Gyan, mecbur olmadığı halde garanti ücret ve alacakları konusunda fedakarlık yaparken, takımımıza transfer etmek istediğimiz bazı oyunculara da çok ciddi referans olmaktadır. Önümüzdeki sezonda futbol olarak da takımımızın ve hocamızın en önemli silahlarından birisi olacağına inandığımız oyuncumuzun bu örnek ve karakterli davranışlarını takdirle karşılıyor, futbol dünyasındaki diğer oyunculara örnek olmasını diliyor, yazılı bir taahhüdümüz olmamasına rağmen üst düzey performansı durumunda, konunun yönetimimizce tekrar değerlendirebileceğini ifade etmek istiyoruz."