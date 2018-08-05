Kayserispor’dan güzel prova

Kadir Has Spor Kompleksi yan sahada oynanan hazırlık maçına Kayserispor, yeni sezon forması ile sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında Kayserispor kalede Lung ile başladı. Tecrübeli kaleci iki net pozisyonda Gençlerbirliği oyuncularına geçit vermedi. İlk yarı golsüz tamamlanırken, Teknik Direktör Ertuğrul Salğlam’ın yaptığı değişiklikler sonrasında ikinci yarıya daha baskılı başlayan Kayserispor, aradığı golü 51. dakikada buldu. Hakemin beyaz noktayı göstermesinin ardından topun başına geçen Deniz Türüç, kaleci Hakan Arıkan ve topu ayrı köşelere gönderdi.

Karşılaşmanın 90 dakikası Deniz Türüç’ün penaltıdan attığı tek gol ile tamamlandı.

STAT: Kadir Has Yan saha

HAKEMLER: Erkan Özdamar * Soner Maraş * Alim Kandemir **

KAYSERİSPOR: Silviu Lung , Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Cristian Sapunaru, Levent Gülen, Bernard Mensah, Şamil Çinas, Deniz Türüç, Silvestre Varela, Tjaronn Chery, Umut Bulut

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Zeki Yavru, Alper Uludağ, Yıldırım Mert Çetin, Claro Dos Santos, Bekir Yılmaz, Yasin Pehlivan, Stephane Seseğnon, Railton Paraiba, Ahmet İlhan Özerk, Mert Nobre