Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 20:38

Kayserispor’dan güzel prova

Kayserispor, lig öncesinde kendi sahasında oynadığı hazırlık karşılaşmasında Gençlerberliği’ni Deniz Türüç’ün penaltı golü ile 1-0 yendi.

Kayserispor’dan güzel prova

05 Ağustos 2018 20:38


Kadir Has Spor Kompleksi yan sahada oynanan hazırlık maçına Kayserispor, yeni sezon forması ile sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısında Kayserispor kalede Lung ile başladı. Tecrübeli kaleci iki net pozisyonda Gençlerbirliği oyuncularına geçit vermedi. İlk yarı golsüz tamamlanırken, Teknik Direktör Ertuğrul Salğlam’ın yaptığı değişiklikler sonrasında ikinci yarıya daha baskılı başlayan Kayserispor, aradığı golü 51. dakikada buldu. Hakemin beyaz noktayı göstermesinin ardından topun başına geçen Deniz Türüç, kaleci Hakan Arıkan ve topu ayrı köşelere gönderdi.


Karşılaşmanın 90 dakikası Deniz Türüç’ün penaltıdan attığı tek gol ile tamamlandı.


STAT: Kadir Has Yan saha


HAKEMLER: Erkan Özdamar * Soner Maraş * Alim Kandemir **


KAYSERİSPOR: Silviu Lung , Tiago Lopes, Sakıb Aytaç, Cristian Sapunaru, Levent Gülen, Bernard Mensah, Şamil Çinas, Deniz Türüç, Silvestre Varela, Tjaronn Chery, Umut Bulut


GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Zeki Yavru, Alper Uludağ, Yıldırım Mert Çetin, Claro Dos Santos, Bekir Yılmaz, Yasin Pehlivan, Stephane Seseğnon, Railton Paraiba, Ahmet İlhan Özerk, Mert Nobre




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç