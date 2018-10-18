Kayserispor'dan özel çocuklara ziyaret

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kaleciler Lung ve Muammer ile beraber özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Merkezde çiçeklerle karşılanan heyet, öğrencilerle yakından ilgilenerek, moral verdi. Ziyarette, Kayserispor yazılı pastada kesildi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Muammer ve Lung ile beraber bu güzel kardeşlerimizi ziyarete geldik. Onlar bizim ve toplumumuz için çok değerli insanlar. Dolayısıyla herkesin bu konuda biraz daha hassas düşünüp bu güzel kardeşlerimize biraz daha ilgi gösterip destek olması gerekiyor. Çünkü hepimiz hayatın içerisinde engelli adayıyız. Ben bu kardeşlerimize bedensel ve zihinsel engelli denmesini istemiyorum. Onlar çok değerli ve güzel kardeşlerimiz. Burada da kardeşlerimize gerekli özen gösteriliyor ve Allah'ın izniyle hafif problemi olan arkadaşlarımız en kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşacaklar, toplum içerisinde çok önemli yerlere gelecekler. Onların sağlığına kavuşması için çok büyük mücadele veren kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bu güzel anı bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yarınlar hem bu kardeşlerimiz için hemde Kayserispor için daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.