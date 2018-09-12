Kayserispor'dan ‘Özel' ziyaret

Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Sağlam ve futbolcular okul takımının kalecisine şut çekerek antrenman yaptırdı.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolculardan Umut Bulut, Deniz Türüç, Chery, Bilal Başaçıkoğlu ve Vedat ile beraber 75. Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti.

Okul önünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından karşılanan heyete, okul gezdirilerek bilgiler verdi. Okul bahçesinde öğrencilerle beraber bol bol fotoğraf çekinen heyet, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, “Biz bakanlık olarak yaralı gönülleri tamir eden bir bakanlığız. Burada eğitim gören çocukların belki yaşları küçük ama gönülleri kocaman. Ertuğrul Sağlam hocamızı burada görmek bizim için çok güzel” dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da, “Her ne kadar adı öyle olsa da biz bu arkadaşlarımızı engelli olarak görmüyoruz, onlar özel yeteneklere haiz insanlar. Burada eğitim görenlerin daha iyi eğitim alması için Kayserispor olarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ben buradan hepimizin engelli adayı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra okul futbol takımının kalecisine de antrenman yaptıran Türüç ve Bulut, şut çekti. Kalecinin başarılı kurtarışlarını kutlayan Ertuğrul Sağlam ve futbolcular, daha sonra okuldan ayrıldı.