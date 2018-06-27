Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 08:45

Kayserisporlu futbolculardan Türkiye’nin Euro 2024 adaylığına tam destek

Kayserisporlu futbolcular Asamoah Gyan, Ryan Mendes ve Cristian Sapunaru, Türkiye’nin Euro 2024 adaylığına tam destek verdi.

Kayserisporlu futbolculardan Türkiye’nin Euro 2024 adaylığına tam destek

27 Haziran 2018 08:45


Kayserispor’un Kadir Has Tesisleri’nde yapılan çekimlerde takımın dünyaca ünlü futbolcusu Asamoah Gyan, Türkiye’nin Euro 2024 adaylığı için, "Türkiye en iyi ülkelerden bir tanesi. Özellikle de İstanbul. Dünyanın en iyi şehirlerinden bir tanesi. Şehri görmek için dünyanın farklı yerlerinden gelenler var. İstanbul dışında da çok güzel şehirler var" diye konuştu.


Sarı-kırmızılı takımın Yeşilburunlu milli futbolcusu Ryan Mendes ise, "İmkanları ve stadyumları güzel olan bir ülke. Taraftarlar gerçekten futbola çok bağlılar. Türkiye Euro 2024’e ev sahipliği yaparsa harika olur" ifadelerini kullandı.


Takımın defans oyuncusu Cristian Sapunaru da, "Türkiye Euro 2024’u çok kolay bir şekilde organize edebilecek bir ülke. Her şeye sahip bir ülke. Yeni stadyumlar, tesisler ve taraftarlar" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç