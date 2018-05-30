Kayserisporlu genç futbolcu PSG kampında antrenmana çıktı

Kayserispor’un 15 Ocak 2004 doğumlu futbolcusu Emre Demir Fransa’da antrenmana çıktı. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye takımından Kayserispor’a transfer edilen Emre Demir, sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Tekniği ile göz dolduran Emre Demir, dünyanın en iyi takımlarından olan Barcelona kampındaki başarılı performansının ardından Fransa’nın ünlü takımlarından PSG’nin kampına davet edildi.

Hafta başında Fransa’ya giden 14 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, ilk antrenmanına çıktı. Emre Demir kampta yarın oynanacak olan hazırlık maçında da forma giyecek.