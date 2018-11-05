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Kayserispor'un deplasman fobisi

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı son 4 maçından puan çıkaramadı.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı son 4 maçından puan çıkaramadı. Ligdeki ilk deplasman maçında Bursaspor ile karşılaşan ve golsüz berabere kalan Kayserispor, sonrasında ise Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2'lik sonuçla yenerek 4 puan toplamıştı.


Bu galibiyetten sonra gerek iç gerekse dış sahada galibiyete hasret kalan Kayserispor, iç sahada Sivasspor galibiyeti ile kötü gidişi durdurmuştu. Ancak deplasman maçları fobi haline geldi.


Bursaspor maçı sonrasında Göztepe, Beşiktaş ve Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan ve bu 3 maçı da yenik noktalandıran Kayserispor, son olarak Ankaragücü'ne mağlup oldu. Kayserispor ligde oynadığı son 4 deplasman maçından yenik ayrılırken, rakip filelere 1 gol attı kalesinde ise 8 gol gördü.

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