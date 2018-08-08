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08 Ağustos 2018 12:24

Kayserispor’un yeni formaları satışa çıktı

Kayserispor’un yeni sezonda kullanacağı formalar satışa çıktı.

Kayserispor’un yeni formaları satışa çıktı

08 Ağustos 2018 12:24

Kayserispor’un lisanslı formaları Storelarda satışa çıkarıldı. Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunda 4 çeşit forma kullanacak. Çubuklu, Beyaz, Siyah ve Bordo olarak kullanılacak formaların store fiyatları da belli oldu.


Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, sarı kırmızılı taraftarların büyük rağbet göstereceğine inandıkları formaların satışa çıkarıldığını ifade etti. Taşçı, “Kayserispor’umuzun değerli taraftarlarını, yeni sezonda tribünde yeni formalar ile görmek isteriz” çağrısında bulundu. Kayserispor storelarda satışa çıkarılan formaların fiyatları şu şekilde:


Siyah: 135 TL


Çubuklu: 119 TL


Bordo: 119 TL


Beyaz: 105 TL




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