Kayserispor’un yeni formaları satışa çıktı

Kayserispor’un lisanslı formaları Storelarda satışa çıkarıldı. Kayserispor, 2018-2019 futbol sezonunda 4 çeşit forma kullanacak. Çubuklu, Beyaz, Siyah ve Bordo olarak kullanılacak formaların store fiyatları da belli oldu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, sarı kırmızılı taraftarların büyük rağbet göstereceğine inandıkları formaların satışa çıkarıldığını ifade etti. Taşçı, “Kayserispor’umuzun değerli taraftarlarını, yeni sezonda tribünde yeni formalar ile görmek isteriz” çağrısında bulundu. Kayserispor storelarda satışa çıkarılan formaların fiyatları şu şekilde:

Siyah: 135 TL

Çubuklu: 119 TL

Bordo: 119 TL

Beyaz: 105 TL