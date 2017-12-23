KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz, Türkiye küçümsenecek bir ülke değil” dedi.

KAYSİAD tarafından her ay düzenlenen üyeleri bilgilendirme toplantısı, bu ay ODTÜ Koleji’nde yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ODTÜ Koleji Müdürü Kemal Nakipoğlu, “Türkiye’nin en büyük sorunu eğitimdir. Temel değerimiz insandır. Siz istediğiniz makineyi, istediğiniz robotu yaparak fabrikanıza getirin ama onun tuşuna basacak mutlaka değerli bir insan lazımdır” dedi.

KAYSİAD Başkanı İbrahim Yılmaz da, derneği kendi başına bırakmadıklarını söyleyerek, “KAYSİAD yıllar önce kurulmuş bir dernektir. Biz bu derneği sadece kendi haline bırakmadık. Bu dernek KİGDER, Develi Sanayici İş Adamları Derneği, Genç Girişimciler Derneği, Perakendeciler Derneği ve Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneğini de yanına alarak Kayseri’de ilk defa Orta Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu’nu kurduk. Bu federasyon böyle de kalmadı, sesimizi daha güçlü duyurabilmek için Türk Girişim İş Dünyası Konfederasyonuna üye yaptık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin küçümsenecek bir ülke olmadığını kaydeden Yılmaz, “Herkes kendi branşında başarılı olmuş iş adamlarısınız. Bizim Kayseri’mizin kendine göre bazı adetleri var. Biz onları artık yırtma mecburiyetindeyiz. Biz Türkiye’ye, dolayısıyla dünyaya açılmak mecburiyetindeyiz. 70’li yılların sonunda başlayan, 80’li yılların başında devam eden asıl şey, Türkiye’nin dışarıdan getirdiğimiz ürünleri kendimiz üretelim diye ortaya çıktığımız dönemde Türkiye kalkınmasında öncü, ufku gelişmiş bir ülke haline gelmeye başladı” diye konuştu.

Düzenlenen toplantı, KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler’in KOSGEB’in verdiği destekleri anlatması ile sona erdi.