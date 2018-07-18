Vergi ödemenin çok büyük bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Başkan Büyüksimitci, ”Bir ülkenin gelişip kalkınması için vergi bir külfet değil olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Vergi alışkanlığının yerleşmesi adına devletin yaklaşımı çok önemliydi. Özellikle kayıt dışı ile mücadelede çok çaba sarf ediliyor. Düzenli vergi ödeyenlere bir takım indirimler yapılıyor. 7143 Sayılı Kanun, vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarını büyük oranda ödeme kolaylığı sağlıyor. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksitinin ödeme süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler tanıyor. Borçlar taksitler halinde, 18 taksitte ve 36 ayda ödeniyor. İhtilaflı alacaklarda durumuna göre yüzde 80’e varan indirimler sunuyor. Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanma imkanı sunuyor. Matrah artırım imkanı getiriyor. Daha önce unutulmuş ya da eksik beyan edilmiş vergiler için beyan yapılabiliyor. Dolayısıyla her mükellef için bir imkan var. İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik edilmekte ve bazı varlıklar milli ekonomiye kazandırılmaktadır. Biz vergimizi doğru verdiğimiz, devletimizin de doğru harcadığı sürece ülkemiz çok daha iyi noktalara gelecektir” diye konuştu.

Vergi Dairesi Başkan Vekili Ahmet Günçavdı, 7143 Sayılı Vergi ve Bazı Alacakların Yapılandırılması kanunu hakkında bilgilendirme sunumu yaparak, borçların yapılandırılmasının son tarihinin 31 Temmuz 2018 olduğunu belirtti.