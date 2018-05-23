Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 13:15

KAYSO Başkanı Büyüksimitci genç girişimcilerle bir araya geldi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Osman Güldüoğlu ve İcra Komitesi Üyeleri ile KAYSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci genç girişimcilerle bir araya geldi

23 Mayıs 2018 13:15


Genç girişimcilerle birlikte olmanın kendisini son derece mutlu ettiğini açıklayan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bu günkü orucumuzu TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu Başkan ve İcra Komitesi üyesi arkadaşlarımızla birlikte açıyoruz. Genç girişimcilerimizle bu dönemde daha çok bir araya gelip, istişareler yapacağız. Kayseri ve ülkemiz için güzel fikirler çıkacağına eminim” dedi.


Başkan Büyüksimitci, Oda olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada genç girişimcilere her türlü desteğe hazır olduklarını sözlerine ekledi.


TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Osman Güldüoğlu ise, ev sahipliğinden ve bu güne kadar göstermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Büyüksimitci’ye teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç