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01 Haziran 2018 10:33

KAYSO Başkanı Büyüksimitci İftarda Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Merve Sarıoğlu ve İcra Komitesi Üyelerinin katılımı ile düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci İftarda Kadın Girişimcilerle Bir Araya Geldi

01 Haziran 2018 10:33


Kayseri Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılımlarından dolayı kadın girişimcilere teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, “Bu tür toplantıları düzenli hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kayseri bir yere gelecekse, bunda genç girişimcilerimizin ve kadın girişimcilerimizin katkısı çok büyük olacaktır. Hep birlikte çalışıp çabalayacağız, şehrimizi hak ettiği konuma getireceğiz “dedi.


Kadınların toplumun her alanında daha fazla rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, TOBB’un girişimcilik konusunu gündeme taşımasıyla birlikte Türkiye’deki kadın girişimci sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, Türkiye’nin zenginleşme yolculuğunda daha çok kadın girişimcilere ihtiyaç olduğunu söyledi.


Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu’nun çok fazla destek almadan çok güzel işlere imza attıklarının altını çizen Başkan Büyüksimitci, “Çok fazla destek almadan güzel işlere imza atıyor olmanız takdire şayan. Yaptığınız başarılı çalışmalarla topluma rol model oluyorsunuz. Kayseri’deki odalarımız ve borsamızla yapacağımız ortak projelerde sizleri de aramızda görmek isteriz. Kayserimiz adına yapacak çok iş var. İnşallah bu dönemde hep birlikte güzel işler yapacağız” diye konuştu.


Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Merve Sarıoğlu ise, kadın girişimciler olarak Kayseri Sanayi Odası ile yapılacak tüm etkinliklere hazır olduklarını belirterek, iftar yemeği için KAYSO Başkanı Büyüksimitci’ye teşekkür etti.




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