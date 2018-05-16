KAYSO Başkanı Büyüksimitci TOBB Sanayi Odası Konseyine Seçildi

Genel Kurulunda, TOBB Sanayi Odaları Konseyine seçildi.

TOBB 74. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurula Kayseri Sanayi Odası TOBB Delegeleri Mehmet Büyüksimitci, Abidin Özkaya, Abdullah Oğuzbaş, Ali Oğuzönder, İbrahim Ezinç, Yavuz Dur ve Genel Sekreter Nihat Molu katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada iş dünyası olarak kendilerine güvendiklerini belirterek, “Hedeflerimiz büyük. Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın ekonomik devi olacak” dedi.

Başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve beraberlikten geçtiğini bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu süreçte 4 ana meseleye odaklandık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın gücünü ve kapasitesini artırdık. Odaklandığımız ikinci konu, özel sektörümüzün yurtdışındaki lobisiydi. Eskiden kapısından dahi giremediğimiz küresel iş örgütlerinin tamamında artık söz sahibi olduk. Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm dünyada savunan bir camia haline geldik. Üçüncü önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif almak oldu. Dördüncü olarak, Türkiye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik, proje ürettik” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından delegeler oy kullandı. Geçerli oyların tamamını alan M. Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB Başkanlığına yeniden seçilirken, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Sanayi Odaları Konsey üyeliğine seçildi.

Konu hakkında açıklama yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bize tevdi edilen bu görevi hem üyelerimiz, hem de şehrimiz adına en iyi şekilde yerine getirmek için gayret edeceğim. Bu arada TOBB Başkanlığına yeniden seçilen ve bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. İnşallah hem şehrimiz, hem ülkemiz adına uyum içerinde başarılı çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.