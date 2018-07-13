Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça girişimler, hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır” dedi.

Başkan Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “15 Temmuz gecesi vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi ve geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletin silahlarını yine bu aziz millete doğrultmuş ve kalleşçe bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Çanakkale ruhuyla o gece sokağa çıkan Aziz Türk milleti, demokrasimiz ve vatanımız uğruna şehitlik mertebesine ulaşmaktan bir an bile tereddüt etmeden bu girişimi bertaraf etmişti. 15 Temmuz darbe girişiminde karşı direnişte yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygı ile anıyoruz. Bu şerefli milleti daha müreffeh hale getirmek için bizlerde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesine, daha fazla yatırım daha fazla istihdam hedefiyle, refah seviyemizi artırarak, teknoloji yoğun ürünler üretmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye, birlik ve beraberlik içerisinde ekonomide oluşan şokların etkisini kısa sürede bertaraf etmeyi başardı. Türk ekonomisi 2017 yılı genelinde ve 2018 yılının ilk çeyreğindeki büyüme rakamları ile zor şartlar içerisinde bile dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu gösterdi. Darbelerin, vesayetin ve terörün tarih olacağı yeni dönemde, Türkiye’nin yeni başarı hikayeleri yazacağına, 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyorum” dedi.

Hain darbe girişiminin yıldönümünde, TOBB’a bağlı meslek teşekkülleri olarak Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası 15 Temmuz 2018 Pazar günü, Cumhuriyet Meydanı’nda kuracakları çadırla vatandaşlara ikramlarda bulunacaklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, demokrasiye sahip çıkmak üzere tüm üyelerine bayraklarını alarak Cumhuriyet Meydanı’na gelmeleri yönünde çağrıda bulundu.