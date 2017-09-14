İkinci çeyrekteki büyüme ile ilgili değerlendirmelerde bulunan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü. Daha önce yüzde 5 olarak açıklanan ilk çeyrek büyümesi de yüzde 5,2’ye revize edildi. Böylece ilk altı aydaki büyüme yüzde 5.14 olarak gerçekleşmiş oldu. Bu rakamlarda orta vadeli programda yüzde 4,4 olarak öngörülen 2017 büyümesine kolaylıkla ulaşılabileceğini ortaya koyuyor” dedi.

Büyümede imalat sanayi ve ihracatın katkısının dikkat çektiğini dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Açıklanan verilere baktığımızda büyümeyi sürükleyen kalemlerin ihracat ve yatırımlar olduğunu görüyoruz. İkinci çeyrekte ihracat yüzde 10,46, yatırımlar yüzde 9,48 büyümüş gözüküyor. Yine sanayide yüzde 6,3 oranında bir büyüme gerçekleşmiş olması bizim açımızdan son derece önemli. Üçüncü çeyrekte, büyümenin benzer hızda devam etmesi bekleniyor. Temmuzda sanayi üretimi arttı. Ağustosta da artışın devam ettiği tahmin ediliyor. İhracat artışının da devam etmesini bekliyoruz. Turizm gelirlerinde iyileşme var. Bütün bunların etkisiyle üçüncü ve dördüncü üç aylarda da büyümenin en az yüzde 5’ler dolayında olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesi ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında dördüncü sırada, G20 ülkeleri arasında Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan Başkan Büyüksimitci, ülkemizin gösterdiği her başarının şer odaklarına bir tokat olduğunu belirterek, güçlü bir Türkiye’nin bölgede istikrar anlamına geldiğini söyledi.

İhracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış gösteren Kayserili sanayicilerin ülkenin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Başkan Büyüksimitci, büyüme rakamlarının uzun vadede sürdürülebilir olması için devletinde verdiği desteklerle Kayserili sanayiciler olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.