Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile Türk demokrasi tarihi açısından yeni bir döneme başlangıç yaptığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Türkiye bu seçimle büyük ve lider ülke olma yolunda, çok önemli bir adım attı. Yeni hükümet sistemi ile birlikte Türkiye’miz her alanda daha hızlı ve daha kararlı adımlar atacaktır. Siyasi istikrarın güçlenmesi daha güçlü bir ekonominin de önünü açacak, ülkemiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edecektir. Bizde sanayiciler olarak güçlü Türkiye yolunda atılacak tüm adımlarda Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız” diye konuştu. Başkan Büyüksimitci, bu seçimle birlikte belirsizliklerin ortadan kalktığına vurgu yaparak, yeni dönemde vakit kaybetmeden yapısal reformların bir bir hayata geçirilmesi ve ekonominin ana gündem maddesi olması gerektiğini söyledi.

Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyüksimitci, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin seçilmiş İlk Cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve TBMM Genel Seçimlerinde çoğunluk sandalye sayısına ulaşan AK Parti-MHP birlikteliğinden oluşan Cumhur İttifakı’nı tebrik ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.