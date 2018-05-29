KAYSO Mayıs ayı Meclis Toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in katılımıyla düzenlendi. Kentte bulunan bir otelde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyerek, “Güçlü bir parlamento sistemi ile bu sıkıntıların biran önce aşılacağını ve kim gelirse gelsin artık seçim gündeminin Türkiye’den kalkmasını, ekonomiye daha çok odaklanması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

“Türkiye üzerinde oyun oynanıyor, uyanık olmamız lazım”

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de, döviz kurlarında yaşanan gelişmelere değinerek, Türkiye’nin üzerine oyun oynandığını söyledi. Sanayiciler olarak uyanık olmaları gerektiğini kaydeden Büyüksimitci, “Dünyada ekonomik sistem değişiyor. Gelişmiş ülkeler özellikle ABD bol para arzından şuanda para politikasını sıkılaştırıyorlar. Para politikasını sıkılaştırdıklarında faizleri yukarıya doğru yükseltiyorlar. Gelişmiş ülkelere şuanda para tekrardan akmaya başladı. Dolayısıyla bir para sıkışıklığı var. Bizde şuanda bir seçim geçirmek durumundayız. Bu kararı alanlardan Allah razı olsun. İyi ki seçimleri çok kısa süre içerisinde yapıp bitiriyorlar. Çünkü bunların oyunları ve manipülasyonları bitmeyecek. Merkez Bankası da geçen hafta bir müdahale yaptı. Bugünde bir müdahale daha yaptı. Şuanda döviz piyasalarını daha da sakinleştirdi. En önemlisi, bizim bunlara uyanık olmamızdır. Türkiye’nin üzerinde mutlaka birileri oyun oynayacak. Bu bugünde olacak, 10 yıl sonrada olacak, 30 yıl sonrada olacak” ifadelerini kullandı.

“Olağanüstü bir hızla çalıştık”

Meclis toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, meclis üyelerine belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. 3 yıldır görevinin başında bulunduğunu hatırlatan Çelik, olağanüstü bir hızla çalıştıklarını söyleyerek, “Büyükşehirde göreve başlayalı 3 sene oldu. Dolu dolu geçen bir 3 yıl oldu. Hiç boş durmadık, hep koşturduk. Bu 3 sene içerisinde yaptığımız çalışmaların bu 3 sene içerisinde olağanüstü bir hızla çalıştık. Biz bile ‘Niye bu kadar hızlı girdik’ diye hayret ettik ama ister istemez şehir bizi öyle bir itiyor ki kendimizi bu yoğunluğun içerisinde bulduk. Şikayetçi değiliz. Zaten tanıyanlar bilir, operasyonel ve canı tez biriyiz. Sonuç odaklı çalışan biriyiz. Yapıyoruz ve yaptığımızın sonucunda işler takdir edilince o bizi yeniden motive ediyor ve tekrar sahaya çıkıp koşturuyoruz” diye konuştu.