KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Bayram Mesajı

KAYSO Başkanı Büyüksimitci mesajında şu ifadelere yer verdi: “On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ardından, bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Bayramlar kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli fırsatlardır. Acılar, yalnızlıklar, yoksulluklar ancak birlik beraberlik ve kardeşlik duygularıyla yenilebilir, ortak sevinçlere dönüşebilir.

Bu güzel duyguları hissedebilmek ve yaşanılan bütün sıkıntıları aşabilmek için hepimize düşen görevler var. İnsanlar öldürmekten değil yaşatmaktan yana, nefretten değil sevgiden yana olduğunda çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanılır bir dünya bırakacağımızdan eminim. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı’nın tüm iş camiamıza, üyelerimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum’’

Ayrıca Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Meclis Başkanımız Abidin Özkaya, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Büyüksimitci ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tüm KAYSO personelinin bayramını kutlayarak kazasız belasız bir bayram temennisinde bulundu.