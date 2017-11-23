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23 Kasım 2017 10:26

KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaparak, öğretmenlerin Türkiye’nin geleceğinin inşasında büyük pay sahibi olduklarını söyledi.

KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2017 10:26


Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız bu günlerde, bilgi toplumu olmanın en temel şartı, eğitimli insan gücüne sahip olmaktır. Türkiye’nin çağı yakalayabilmesi, huzur ve refaha kavuşabilmesi, özellikle sanayide ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmesiyle mümkündür. Bunun yolu da şüphesiz ki çağdaş eğitimden geçmektedir. İyi yetişmiş, nitelikli insan gücüne sahip toplumların temel özelliği eğitime büyük önem vermeleridir. Donanımlı öğretmenlerin yetiştireceği yeni nesiller, toplumu medeniyet yarışında en ileri götürecek gücümüzdür.


Gelecek nesilleri en iyi şekilde ve çağdaş bir donanımla yetiştirmek adına umut bağladığımız gerçek güç olan öğretmenlerimizin çok büyük fedakârlıkla çalıştıklarını görmek, geleceğe yönelik umutlarımızı hep canlı tutmaktadır.


Öğretmenlerimiz Başöğretmen Atatürk’ten devraldıkları meşaleyi bugünlere ve geleceğe taşıyarak karanlıkları aydınlatma onuruna sahiptirler. Başöğretmenimiz Atatürk’ü ve görevi için şehit olan öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, tüm öğretmenlerimizi saygı ile selamlıyorum”




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