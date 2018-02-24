KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi seçim için gün verdi

Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, seçim tarihinin 1 Nisan 2018 olduğunu ve göreve tekrardan talip olduklarını söyledi.

KAYSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Büyüksimitçi, oda seçimlerine dair bilgi verdi. Seçimlerin 1 Nisan’da yapılacağını belirten Başkan Büyüksimitçi, “dair, “Önümüzde ki dönemde bu göreve talibiz. İnşallah rabbim hayırlı görev yapmayı nasip etsin” dedi.

Gençler hizmet sektörünü tercih ediyor

Başkan Simitçi ayrıca, gündemdeki ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda da bulundu. İşsizlik rakamlarının son 1 buçuk yılda yüzde 10.3’e gerilediğini dile getiren Büyüksimitçi, söz konusu gerilemenin yeterli olmadığını, işsizliğin en az yüzde 8.5’e kadar çekilmesi gerektiğini ifade etti. Büyüksimitçi, “Özellikle genç işsiz oranında Avrupa’da birçok ülkeden iyi olmamıza rağmen halen istediğimiz noktada değiliz. Beceremediğimiz bir iş var. Birçok sanayicimiz eleman ararken yüzde 10,3’lük işsizlik oranından bahsediyoruz. Eğitim sisteminde mutlak suretle köklü bir değişiklik yapmak gerekiyor. Gençlerin özellikle hizmet sektöründe çok fazla çalışmak istemesi, sanayi sektöründe de eleman bulamamak ile ilgili problemin izahı da olabilir. Bunu önümüzde ki dönemlerde çözmek zorundayız. Almanya’da işsizlik rakamları ciddi bir şekilde iyileşmektedir. Şu anda yüzde 4 civarındadır. Üretim rakamları ciddi bir şekilde artmaktadır. Bu işi onların benzeri bir durumda çözmek zorundayız. Bunun içinde önümüzde ki dönem daha iyi bir şekilde çalışmamız gerekir” diye konuştu.

İş dünyasına yeni nefes kredisi

Ayrıca, iş insanlarına verilen kredilerden de söz eden Büyüksimitçi, 150 bin TL’lik yeni nefes kredisinin de müjdesini verdi. Büyüksimitçi, “Bilindiği üzere nefes kredisi sektörü büyük oranda rahatlatmıştı. 100 bin TL’ye kadar 12 taksitli ve yılda yüzde 9 faiz oranı ile beraber bir krediydi. Türkiye genelinde 27 bin firma kullanmıştı. Ayrıca KOSGEB’in desteğini de 290 bin firma, KGF’yi ise 364 bin firma kullandı. Toplamda geçtiğimiz yıl 234 milyar TL destek verildi. Bu yıl da 6 Mart’ta da Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla bir imza töreni düzenlenecek ve yeni bir nefes kredisi başlayacak. Nefes kredisi bu sefer 150 bin TL olacak ve 4 bankadan alınabilecek. 12 ay taksit olacak ve aylık 1,09 faizi olacaktır. Bu da yıllık yüzde 12 gibi bir faiz oranına denk geliyor” ifadelerini kullandı.