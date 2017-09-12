KAYSO İle Güney Afrika Arsında İşbirliği Protokolü

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret etti. Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisini KAYSO’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Büyükelçi Malefane ile daha önceden hazırlanan ve üzerinde mutabık kalınan işbirliği protokolünü imzalayacaklarını söyledi. Başkan Büyüksimitci, bu protokol ile iki ülke arasında gidip gelen heyetlerin artacağına, ticari ilişkilerin daha da gelişeceğine inandıklarını belirterek, bu konuda KAYSO olarak ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. KAYSO olarak üretim yapan bin 300 civarında üyeye sahip olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, bunlardan yaklaşık 350 firmanın ihracat yaptığını belirterek, Kayseri’de en fazla istihdam sağlayan ve vergi veren kesimin kendi üyeleri olduğunu söyledi. Kayseri’den Güney Afrika’ya 11 firmanın yaklaşık iki milyon dolar seviyesinde ihracat yaptığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu rakamların çok düşük olduğunu ancak yapılan işbirliği protokolü ve iki ülkenin işadamlarının gayretleri ile bu rakamların çok daha yukarılara çıkacağından emin olduklarını belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ise, yapacakları işbirlikleri açısından Kayseri Sanayi Odası’nın kendileri için son derede önemli olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki hem ticari hem de siyasi ilişkilerin iyi durumda olduğunu ancak bu ilişkileri daha da geliştirme gayretinde olduklarını söyledi. Bu kapsamda Büyükelçilik ile KAYSO arasında bir protokol imzalayacaklarını belirten Büyükelçi Malefane, bu sayede daha çok aktivitelerin yapılacağını, işadamların bir araya geleceğini ve bilgi paylaşımlarının artacağını ifade ederek, bu sayede ekonomik ilişkilerin artacağını sözlerine ekledi.

Açıklamalarından ardından KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane arasında işbirliği protokolü imzalandı.