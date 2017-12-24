KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2018 yılından beklentilerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliğinde Kayseri’nin ilk 10 il içerisinde yer aldığını kaydeden Özkaya, 2018 yılının 2017 yılından daha iyi geçeceğini kaydetti.

Özkaya, “Kayseri 2017 yılında Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü tutmuştur. İstihdam Şurası’nda rakamlardan çok bahsedilmedi ama Kayseri’miz ilk ondadır. Türkiye’de en çok istihdam oluşturan 10 il arasındayız. Bu Kayseri’nin bu işe ne kadar duyarlı olduğunu gösteriyor. Kayseri’nin 2017 ihracat rakamlarına da baktığımız zaman geçen yıla göre Türkiye’deki ivmeye paralel bir yükselişle Kayseri’de yükseldi. 2018 yılında inşallah bu büyüme rakamları ve bu gayretle birlikte 2018 yılının 2017 yılından daha iyi geçeceği kanaatindeyim. Çünkü Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ilave teşviklerin, bu işe yeniden bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. İş adamlarımızın bu gayrete ayak uydurmalarında bence çok büyük fayda var” ifadelerini kullandı.

İş adamlarının morallerini bozmaması gerektiğini kaydeden KAYSO Meclis Başkanı Özkaya, Türkiye’nin güneyinde yaşanan risklerin azalması ile beraber ekonomik canlılığın da artış göstereceğini kaydetti. Özkaya, şunları söyledi:

“Hiç kimse moralini bozmasın. Türkiye’nin Güneyinde 5 yıldır Irak ve Suriye problemi vardı. Konjektör itibariyle zaten bitme noktasına geldiğini, Türkiye’nin orada çok ciddi bir irade ortaya koyduğunu görmüş durumdayız. İnşallah güneyimizdeki jeopolitik risklerinde azalması ile birlikte ciddi manada özellikle Kayseri, Antep, Konya ve Urfa gibi illerimizde ekonomik canlılığın tüm Türkiye’de artacağına inanıyorum. Birkaç ay sonra tüm üreticilerimiz bu Güneyimizdeki risklerin ortadan kalkması ile ciddi taleplere hazır olmaları gerektiğini kanaatindeyim. 2018 yılında şunu da göz ardı etmemek lazım. Avrupa ve dünya ekonomisinde de bir canlanma var. Bugün için her ne kadar onların büyümesi bizim rakamlarımız kadar değilse de, 2017 yılı itibariyle Almanya ekonomisinin yüzde 3 civarında büyüyeceği tahmin ediliyor. 3-4 trilyonluk avroluk bir ekonominin yüzde 3 büyümesi çok ciddi rakamlara tekabül ediyor. Burada bizlerinde ülke ve Kayseri olarak ihracatlarımızın hemen hemen yüzde 50’den fazlasını Avrupa Birliği ülkeleri gibi ülkelere olması ve oralarda bir canlılık olması Türkiye için çok önemli bir noktadır. Onun için biz burada sadece kaliteli, verimli ve siparişleri zamanında gönderecek şekilde Avrupalıya da bizim ayak uydurmamız lazım. Bu da Kayseri’mizin ve ülkemizin bir gerçeğidir.”