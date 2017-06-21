KAYSO Proje Destek Ofisine Üyelerimizden Yoğun İlgi

katında açılan Proje Destek Ofisi, üyelerimizden yoğun ilgi görüyor.

Konu hakkında açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yöneyim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin ekonomik verilerle ilgili birçok istatistikte iller arası sıralamada 11 yada 12. sıralarda geldiğini ve artık Kayseri olarak daha yukarılara çıkmak istediklerini belirterek, “Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve üyelerimizin devlet desteklerinden daha fazla faydalanmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz Proje Destek Ofisimiz geçtiğimiz günlerde üyelerimize hizmet vermeye başlamıştı. Şu anda ofisimiz çok güzel çalışıyor. Üyelerimizin yoğun ilgi göstermesi, bizi memnun ediyor” dedi.

Yatırım yapacak sanayicilerin Proje Destek Ofisini mutlaka ziyaret etmeleri ve uzman kişilerden bilgi almaları gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, buralardan alınan desteklerin ileride vergi ve istihdam olarak yine devlete döneceğini belirterek, Oda olarak ileriki günlerde üyelerimizin yararına olacak birçok yeni çalışmaya daha imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade eden KAYSO üyeleri ise, tüm devlet desteleri hakkında aynı ofisten bizzat uzmanları tarafından bilgi alınıyor olmasının son derece güzel bir uygulama olduğunu belirterek, Kayseri Sanayi Odası yönetimine teşekkür etti.

Proje Destek Ofisimiz her Çarşamba 09.00-12.00 saatleri arasında sanayicilere bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor. Ofiste Odamız personelinden oluşan uzman kişiler ekonomi Bakanlığı’nın destekleri hakkında üyelerimizi bilgilendirirken, Teknopark, KOSGEB, ORAN, İŞKUR ve Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü’nden gelen uzmanlar diğer devlet destekleri hakkında üyelerimize bilgi ve danışmanlık sunuyor.