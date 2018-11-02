KAYSO Üyelerine Güvenli Ticaret Çözümleri Anlatıldı

N.D Sigortanın da katkıları ile üyelerimize yönelik “Güvenli Ticarette Yeni Ufuklar” konulu toplantı düzenlendi.

Kayseri Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ahmet Gümüşcü, alacak sigortasının amacının ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin etmek ve faaliyetleri büyük ölçekli kayıplardan korumak olduğunu söyledi. KOBİ'ler için alacak yönetiminin hayati öneme sahip olduğunu belirten Gümüşcü, “Tahsilat problemlerinden kaynaklı şirketlerin likiditesi ve karlılığının olumsuz etkilenmemesi için alacak sigortası güvenli bir liman olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıkıntılı günler yaşadığımız bu dönemlerde alacak sigortası, hem piyasada güven unsurunu pekiştirmeye, hem de ticaretin kesintiye uğramadan devam etmesine yardımcı olacaktır” dedi.

Şirket iflasının genelde alacakların zamanında tahsil edilememesinden kaynaklandığını ifade eden Gümüşcü, piyasalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle son dönemde bu risklerle çok daha fazla karşılaşılabileceği uyarısında bulunarak, KAYSO üyelerini bu risklere karşı bilgilendirmek üzere böyle bir toplantı organize ettiklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen Euler Hermes Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gürcan Köseoğlu, işbirliğinden dolayı Kayseri Sanayi Odası yöneticilerine teşekkür ederek, dünya çapında gelişmeler ve Türkiye'deki makroekonomik görünümü değerlendirdi. Dünyanın farklı dönemlerden geçmeye başladığını belirten Köseoğlu, “Artık ülkeler üretimin, gelirin ve karın kendi ülkeleri içerisinde kalması taraftarı oluyorlar. Bundan 20 sene önce çok ilkel olan Çin, bugün bir ticaret devi konumuna geldi. ABD ile bilek güreşi yapabilen tel ülke diyebiliriz. Avrupa Birliği'nde dengeler değişmeye başladı. Dolayısı ile globalleşme olgu değişmeye başladı” dedi.

Genel ekonomik değerlendirmenin ardından Euler Hermes hakkında bilgi veren Köseoğlu, “Müşterilerimizin dünyada ve Türkiye'deki ticari fırsatları yakalamaları için Euler Hermes olarak 100 yılı aşkın tecrübemiz ve 50'den fazla ülkedeki ofisimizin sağladığı güçlü bilgi ağımızla dünya genelinde 200'ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 40 milyonun üzerinde şirketi takip ediyoruz. Sahip olduğumuz istihbarat gücü, ekonomik ve sektörel analiz yetimiz sayesinde riski öngörüp önleyemeye çalışıyoruz” diye konuştu. Soru-cevap kısmının ardından toplantı sona erdi.