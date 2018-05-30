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30 Mayıs 2018 15:43

KAYSO üyesi 18 firma iso ilk 500’de

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017’ araştırma sonuçları açıklandı.

KAYSO üyesi 18 firma iso ilk 500’de

30 Mayıs 2018 15:43

Bu sonuçlara göre 2017 yılı İSO ilk 500 listesinde 18 KAYSO üyesi firma yer aldı.


İlgili sonuçlara göre HES Hacılar ilk sıradaki yerini korurken, geçen yıl listede olmayan Kayseri Şeker ikinci, Boytaş Mobilya ise üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl İSO ikinci 500’de olan İpek Mobilya ise 2017 verilerine göre İSO ilk 500 sıralamasında yer aldı.


İSO ilk 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “İSO ilk 500 sıralamasında geçen yıl 16olan firma sayımız bu sene 18 oldu.Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu listelere giren firma sayımız çok daha artacaktır. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.


Başkan Büyüksimitci, ISO 500 listesinde yer alan KAYSO üyesi Çimsa, Betek Boya, Modern Oluklu Mukavva ve Votorantim Çimento’yu da tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.




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