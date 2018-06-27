0’ın altında Türkiye olarak hazır olmamız gereken en önemli şey de eğitim. Yani mevcut klasik mesleklerle bu işin altından kalkamayacağız. Bunu yönetecek insanlar, mühendislere ihtiyaç olacak" dedi.

KAYSO Toplantı Salonu’nda düzenlenen Endüstri 4.0 Semineri’nin açılış konuşmasını yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yönetimi oluştururken genç ve teknolojiyle iç içe olan üyeleri görmek istediklerini ifade ederek; "KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; “Sanayi Odası’nda yeni yönetimi oluştururken genç ve teknolojiyle iç içe yaşayan arkadaşlarımızın, çok fazla yurtdışına giden vizyonu geniş arkadaşlarımızın aramızda olmasını istedik. Bizi de geliştirmesini, Kayseri sanayisine katkıda bulunmalarını istedik. Sağ olsun 4 arkadaşımız Kayseri ile ilgili gelecek vizyonu ortaya koymak adına ‘çok basit’ diyebileceğimiz konular dahil ve ileride nerede olmak istediğimizin yol haritasını çıkartmak adına stratejik plan hazırlıyorlar. Eğitim ayağından yeni üretim geliştirmelere, argelere, yüksek ve orta teknolojide ne yaparıza yönelik bir çalışma yaptılar. Bu çalışmayı da benim ricamla biraz hızlandırdılar. İnşallah ilk sunumlarını önümüzdeki hafta yapacaklar. Burada en önemli şey Kayserimizi ve Türkiye’mizi bulunduğu yerden daha yükseklere çıkarmaya çalışmamız. Ülkenin zenginliği bizim ana hedefimiz" dedi.

Endüstri 4.0 için en önemli hazır olunması gereken en önemli şeyin eğitim olduğunun altını çizen Büyüksimitçi konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Gerçekçi olmalıyız Kayseri; şuanda Endüstri 2.0-3.0 arasında firmalardan oluşuyor. 3.0’ı tam anlamıyla tamamlamış firmalarımız iki elin parmakları kadar. Onlar da büyük şirketlerimiz, son 5 yıldır ciddi çalışmaları var. Endüstri 4.0 ile ekiplerini kurmuş firmalarımız var, ama topyekun bu işi beceriyor olmamız gerekli. Endüstri 4.0’ın altında Türkiye olarak hazır olmamız gereken en önemli şey de eğitim. Yani mevcut klasik mesleklerle bu işin altından kalkamayacağız. Bunu yönetecek insanlar, mühendislere ihtiyaç olacak. Bu işlerde daha çok uzmanlaşmaktan bahsedeceğiz. Bu insanları bulamazsak biz daha önce endüstri devrimini kaçırdığımız gibi kaçırırız. Birçok insan ne söylerse söylesin hem Kayseri olarak bizim hem de Türkiye olarak bunu kaçırma lüksümüz yok. Eğer kaçırırsak geri kalmış ülkeler seviyesinde hayatımızı devam ettiririz."

Açılış konuşmasının ardından seminere katılan firma yetkilileri tarafından bilgiler verildi.