Bu güzel haberleri büyüme rakamları, kendi işlerimizden de fark ediyoruz. Büyümenin ne olduğunu ihracatın arttığını ve özellikle hiç kimsenin beklemediği bir şekilde büyüme oranı var" dedi.

KAYSO Toplantı Salonunda düzenlenen meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ülke ekonomisinin iyiye gittiğini söyleyerek sorunların hükumetle birlikte el ele verilerek çözüleceğini kaydetti. Özkaya konuşmasında; “Hükumetimizin ve ekonomi yönetiminin reformlara, desteklere devam ettiği sürece bizlerin de sorunlarımızı doğru ve mantıklı anlattığımız sürece karşılıklı diyalog içerisinde reel sektörün sorunlarının daha fazla gayretle çözüleceğinden eminiz. Bunları söylerken tabi ki sorunlarımız bitmiş değil. İstihdamla ilgili ciddi sorunlarımız var, yatırımla ilgili sorunlarımız var. Ama söylediğim gibi biz bunları mantıklı ve doğru bir şekilde ilgili makamlara aktarabildiğimiz sürece bunları devletimizle birlikte el ele çözeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Oda’nın Haziran Ayı Meclis Toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, ekonomide güzel şeylerin olduğunu söyleyerek ihracatın kimsenin beklemediği şekilde arttığını vurguladı. Büyüksimitçi, “Ekonomide çok güzel haberler oluyor. Bu güzel haberleri büyüme rakamları, kendi işlerimizden de fark ediyoruz. Büyümenin ne olduğunu ihracatın arttığını ve özellikle hiç kimsenin beklemediği bir şekilde büyüme oranı var. Yüzde 5 ve dünyada da zannediyorum o ülkeler içerisinde 2. sırada. Burada tabi yüzde 5’lik büyümemizin yüzde 2,2’si dış talebin katkısıyla geri kalan iş talebi yüzde 2.8. Daha önemlisi bizim için en çok büyüyen kalemlerin başında sanayi geliyor ve yüzde 5,3. Bunu da her meclis toplantımızda söylüyoruz, sanayimiz olmazsa olmazımızdır. Bizim gibi ülkelerin mutlak suretle sarılması gereken tek unsur üretim yapmak diyebiliriz. Bunun için de yine sanayi inşallah verilen destekleri yapılan bir takım finansal destekleri ve düzenlemeleri karşılığında fazlasıyla büyümeye, istihdama katkı vermeye devam ediyor. Tabi bunun diğer önemli tarafı da 2017 yılının inşallah bu şekilde iyi geçeceğidir. Yüzde 5’in biraz daha üzerinde büyüme ile 2017 yılını kapatabileceğidir. Büyümenin bir önemi de istihdam açısından bize fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Şuandaki istihdam rakamlarımız iyi. Biliyorsunuz biz her yıl iş gücüne 1,1 milyonun üzerinde yeni ilave yapan bir ülkeyiz. Genç nüfusumuz var, dolayısıyla hepsine de iş bulmak zorundayız. Çünkü işsizliğimiz artmasın, bir miktar son şeyde artıyor gibi olsa da inşallah biraz gayret ile tekrar düzeltiriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Büyüksimitçi, “İhracat rakamlarımız ile ilgili konuşursak Kayseri ile ilgili ihracat rakamlarımız 2017 yılı önceki yıla göre değişim dediğimiz en sondaki Ocak ayında yüzde 6,9, Şubat’ta eksi 1,9, Mart’ta artı 9,7, Nisan’da 5, Mayıs’ta yüzde 13.3. Tabi biz de Kayseri’de bunu bir çok yerde de söylüyoruz ama tam olarak anlaşılmıyor olabilir. Bizim serbest bölge rakamlarımız Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıklamış olduğu ihracat rakamlarının içerisinde gözükmüyor. Çünkü serbest bölge statü olarak farklı bir durumda ve ihracatçı birliklere üye olmadan ihracat yapabiliyorlar ve gümrük çıkışı yapabiliyor. Dolayısıyla bizim ihracat rakamlarımız biraz ordan dolayı düşük görünüyor. Bir de ihraç kayıtlarımız var onu da biz üyelerimizden beyan usulü olarak alıyoruz. Onlara bakarsak aşağı yukarı Mayıs ayı ihracatımız yüzde 83 milyon dolar olmuş. Tabi Mart ayı muhteşem bir aydır, yüzde 96 öyle bitirseydik 2.5 milyar gibi yılda ihracat yapabilirdik. İnşallah bu konularda daha çok çalışmak zorundayız. Tabi bizim iyi olan sektörlerimiz var. Biz normalde Türkiye Genel İhracatında 10 ya da 11. sıradayız. Bu şeyden kaynaklı bizim serbest bölge ihracatımız gözükmediği için bazen 12 bazen 11 oluyor ama 11. Olmamız garanti. Biz nasıl 10 yaparız diye nasıl 9 yaparız diye bakmamız gereken durumdayız. Burada özellikle üç sektörümüz 4 sektörümüz öne çıkıyor. Türkiye de hakikaten sıralamada iyi” diye konuştu.

Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının meclis genel kurulunda kabul edilmesini de değerlendiren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “Toplam 77 maddelik bir reform paketi. En önemli şeylerden biri elektrik tüketiminde yüzde 2’lik TRT payı vardı, bu inşallah alınmayacak. Burada en önemli kriter şu; sanayi sicil belgesine sahip olmak. Sanayi sicil belgesine sahip olan sanayicilerimizden enerjiden alınan TRT payı alınmayacak, kendi çalıştığı iş yeri ile ilgili emlak vergisi alınmayacak, yine OSB’ler ve planlı sanayi alanlarında alış veya satış olursa burada da damga vergisi ve harçlar alınmayacak. Yerli üretici desteklenecek, yüzde 15 fiyat avantajı geliyor. Ayrıca şehir içinde kalan sanayi siteleri şehir dışında yapılaşacak, gerekirse 0 faizli kredilendirmeler yapılarak taşınacak. Bu da planlı sanayi ve üretim için önemli. Bir de çok uğraştığımız ama bir türlü anlatamadığımız organize sanayi bölgelerine demiryolunun girmesi gerektiği. Bu kanunla direk olarak yazıldı, her OSB’ye artık demiryolu bağlantısı yapılacak. Bu tür destekler kapsamlı bir teşvikle üretimi ve yatırımı teşvik etmemiz lazım. Bunu da doğru usullerle yapmak lazım” dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek oylandı.