KAYSO Yüksek İstişare Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Odamızda yapılan toplantıya KAYSO Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Heyetin 18 kişiden oluştuğunu açıklayan KAYSO Yüksek İstişare Kuru Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “TOBB tüm illerimizdeki odalarda 2018 yılı itibari ile Yüksek İstişare Kuru oluşturulmasının önünü açtı. Bunu da bir yönetmelikle yayınladı. Bizde yönetim kurulumuzda hızlıca karara olarak bir istişare kurulu oluşturmuş olduk. Kurulumuzda, hem geçmişi hem bu günü çok iyi bilen, bunun yanısıra gelecek konusunda bize yol gösterecek birbirinden değerli sanayicilerimiz var. Burada sadece Kayseri sanayisi ile ilgili değil, aynı zamanda şehrimizle alakalı önerileri de dosya haline getirip, ilgili makamlara ulaştırmış olacağız” dedi.

İstişare kurulunda bulunan duayen sanayicilerin tecrübeleri ile genç sanayicilere öncülük etmesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Kurulumuzu oluştururken kendi aramızda uzun istişareler yaptık. Sektörlerin eşit temsil edilmesi adına her sektörden bir, bazı sektörlerden iki üye almak şartı ile kurulumuzu oluşturduk. Sizlerin her birinizin gerek sanayi anlamında gerekse sosyal anlamda ne kadar paylaşımcı olduğunuz hepimizin malumu. Sizler bizim için olağanüstü kıymetlersiniz. İnşallah tecrübelerinizden bizde yeterince istifade eder, şehrimize katkı sağlarız” diye konuştu.

Kayseri Sanayi Odası'nın çalışmaları ve yapısı hakkında bilgiler veren KAYSO Başkanı Büyüksimitci, firmaların Ar-Ge ve inovasyona, verimliliğe, yapısal dönüşüme ve markalaşmaya dikkat etmeleri gerektiğini, yeni sektörlerle birlikte özellikle medikal ve savunma sanayi alanlarında çok önemli imkanlar olduğunu, bu konuda Kayseri'nin gerekli çalışmaları yapmasının zaruri olduğunu sözlerine ekledi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, yaşanan ekonomik dalgalanmalardan gerekli dersleri çıkarmak zorunda olduklarını belirterek, sanayiciler olarak üretimde kabuk değiştirmedikçe, katma değerli ürünlere yönelmedikçe 5-6 sene sonra tekrar bir dalgalanma yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Toplantının ilerleyen kısımlarında kurul üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdi. Özellikle savunma sanayisi, Ar-Ge merkezleri ve üniversite sanayi işbirliği gibi konularda somut adımlar atılmasının üzerinde duruldu.