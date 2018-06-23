Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile yapılan toplantıya KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, terörle mücadele eden güvenlik güçlerine başarılar dileyerek, şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize acil şifalar dilerken, terörle mücadelede devletin aldığı kararların sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

Çok yoğun bir gündem içerisinde meclis toplantısına katılımlarından dolayı Bakan Özhaseki’ye teşekkür eden KAYSO Meclis Başkanı Özkaya, seçimlerin huzur ve barış içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak, seçimlerden güçlü bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çıkması ve bunu destekleyen güçlü bir parlamentonun oluşmasının ortak beklentileri olduğunu söyledi.

Yatırımların hızla devam etmesi ve sürdürülebilir bir kalkınma hızının devam etmesi için güçlü bir Başkanlık sistemine ihtiyaç olduğunu ifade eden Özkaya, seçimlerden çıkacak sonuçlara herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirterek, seçimlerden hemen sonra ekonomi odaklı gündeme dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, çok yoğun programları arasında kendilerini kırmayarak meclis toplantısına katılımlarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye şükranlarını sunarak, özellikle kentsel dönüşüm ve imar barışı yasası gibi Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilen konularda yaptığı özverili çalışmalarından dolayı Bakan Özhaseki’ye teşekkür etti.

2018 yılının ilk çeyreğinde 7,4 büyüyerek tarihi bir başarıya daha imza atıldığına vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Aynı zamanda bu büyüme ile tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı vermiş olduk. Bu büyümede siz sanayicilerimizin de çok ciddi bir katkısı oldu. İlk çeyrekte sanayimizin büyümeye yüzde 8,8 oranında katkı vermesi bizleri son derece memnun etmiştir. Ülkemizin gelişip kalkınmasına katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Bu rakamlar bir ve beraber olduğumuzda neleri başaracağımızın en büyük örneklerinden birisidir” dedi.

Mart ayı işsizlik rakamlarının 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleştiğine değinen Başkan Büyüksimitci, genç nüfusunun artmakta olmasına ve her türlü saldırılara maruz kalmasına rağmen işsizlik oranlarını aşağı çekmenin ciddi bir başarı hikayesi olduğunu söyledi.

İhracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Özhaseki, “2018 yılı Mayıs ayı Kayseri ihracatımız geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ihracatına göre yüzde 9,02 arttı. 2018 yılı ilk 5 aylık Türkiye ihracatı yüzde 13,67 artarken, Kayserimizin ihracatı yüzde 20,42 oranında arttı.İlk 5 ayda yüzde 67,62 artan makine ve aksamları sektörü, Kayseri’de ihracatını en çok arttıran sektör oldu. İhracatımızın yüzde 40’ından fazlasını gelişmiş ülkelere yapıyor olmamız ürünlerimizin kalitesini göstermesi bakımından sevindirici bir durum. İnşallah yılsonu itibari ile yeterli değil ama 2,2 milyar dolar olan hedefimize ulaşmış olacağız” dedi.

Türkiye’nin ilk bin ihracatçı firmaları arasında 13 KAYSO üyesinin olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, bunların yanı sıra üretimlerini Kayseri’de yapan ancak Kayseri listelerine girmeyen 4 firma, yine serbest bölgede üretim yapan ve listelerde yer almayan 3 firma daha olduğunu belirterek, bu firma sayılarını artırmak için daha fazla gayret göstereceklerini ifade etti.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilenTürkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşuaraştırma sonuçlarında 18 KAYSO üyesi firmanın yer aldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, 2004 yılından bu yana en yüksek rakama ulaştıklarını belirterek, şirketlerin biraz daha büyümesi ile Kayseri olarak gelecek yıllarda çok daha iyi konumda olacaklarını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin yüksek hızlı teren, demiryolu taşımacılığı, havaalanı ve otoban bağlantısı gibi çözüm bekleyen bir çok meselesi olduğunu ancak Bakan Özhaseki’nin bunları çok sıkı takip ettiğini bildiklerini söyledi. Yerli otomobil konusuna da değinen Başkan Büyüksimitci, bu konuda yatırımın limanda olması gerektiği yönünde bir yanlış algılama olduğunu ve bununda kendilerini üzdüğünü belirterek, Avrupa ve Amerika’da otomobil yatırımlarının limanlarda olmadığını dolayısı ile büyük yatırımların ille de limanda yapılması gerekmediğini haritalar eşliğinde anlatırken, ciddi bir sanayi kültürüne sahip olan Kayseri’nin bu işe talip olduğunu bir kez daha yeniledi.

Hafta sonu yapılacak seçimlerin tüm adaylar, ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Başkan Büyüksimitci, “Seçimlerin ülkemize yakışır bir şekilde, demokratik bir ortamda, huzur ve kardeşlik içerisinde geçeceğinden hiç kuşkumuz yok.Seçimlerden sonra hangi partiden olursa olsun bütün Kayseri milletvekillerimizin Kayseri’nin ortak meselelerinde mecliste tek vücut olarak hareket etmesi, hükümet nezdinde işlerin takip edilmesi sanayiciler olarak öncelikli talebimiz olacaktır” şeklinde sözlerini tamamladı.

Son olarak kürsüye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri ve ülke adına elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, “Bugün Kayseri neredeyse Türkiye’nin 81 vilayeti arasında parmakla gösterilir hale geldi. Eksiklerimiz olabilir ama inşallah bundan sonra gelecek arkadaşlarımız bu eksikleri tamamlarlar” dedi.

Bakanlığı döneminde 15 civarında Bakan’ı Kayseri’ye davet ettiğini açıklayan Bakan Özhaseki, bu senenin son çeyreğinde hızlı trenin temellerinin atılacağını, havaalanının genişletilmesi projesinin devam ettiğini ve temellerinin 2018 yılının son çeyreğinde atılacağını, yine Ulaştırma Bakanlığı’nın Belsin’den hastaneye doğru tramvay hattının yapımını üstlendiğini belirterek, ilgili Bakanları Kayseri’ye davet ederek burada yapılması gereken işleri takip ettiklerini söyledi.

Seçimlerden sonra Kayseri adına konuşulacak bir çok konu olduğunu ifade eden Bakan Özkaseki, “Kayseri olarak orta gelir tuzağına takılmak üzereyiz. Bizim bir atılım yapmamız, değişimi yakalamamız lazım. Yeni teşvik sistemi ile ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Cari açığı azaltacak stratejik yatırım yapacak önemli kapılar açılıyor. E ticarete doğru bir evrilme var, bu konuda Kayseri’nin önünde bir takım fırsatlar var, bunları takip etmemiz lazım. Yerli otomobil konusunda da tamamı mı olur, bir kısmı mı olur bu işinde bir ucundan tutmamız lazım. Biz tüm bu konularda bir gayret edelim, Allah ne gösterir göreceğiz” dedi.

Bakan olduktan sonra Türkiye’nin önünü açacak bir çok işe imza attığını ifade eden Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm ve imar barışının bunlardan bazıları olduğunu belirterek, bu projeleri milletin cebinden para çıkmadan yürüttüklerini, Güney Doğu’da yaptıkları çalışmalarla ilgili maliyeden bir kuruş para almadıklarını anlattı.

Hükümet olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Özhaseki, Türkiye’nin bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ettiğini, diğer taraftan da büyümeye çalıştığını belirterek, "Bu terör örgütlerinden biri bile Avrupa ülkelerinden birinin başında olsa kafalarını kaldıramazlar. Fransa’da 2 yıl önce bir saldırı oldu, ülke o günden beri OHAL’le yönetiliyor. Geçen gün bir toplantı için gittim, her yer asker kaynıyor" ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Mehmet Özhaseki, seçimlerin sorunsuz geçmesi temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.