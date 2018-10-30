KAYSO'da yeni üyelere oda üyelik belgeleri verildi

Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) yeni üyelerine yönelik düzenlediği sohbet toplantısı ve üyelik belgesi takdim töreni Odamızda kahvaltılı olarak gerçekleştirildi. KAYSO Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin de katıldığı toplantıda yeni üyemize üyelik beratları takdim edildi.

Toplantının başında odanın kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi veren KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin potansiyelini göstermek adına Sanayi Odasının ve üyelerinin güçlü olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Siz ne kadar güçlü olursanız bizim önerilerimiz ve taleplerimiz daha çok kabul görüyor. Kayserili sanayiciler olarak her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Sanayimizi Türkiye'de belli bir konuma getirdik. Daha da yukarılarda olmak içinel birliği ile hareket ederek, birlik beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz ” dedi.

Kayserili sanayiciler olarak artık farklı işlere de yoğunlaşmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Büyüksimitci, “Artık kendimizi değiştirme ve yenilikçi ürünler üretmek zorundayız. Yeni ihracat pazarlarına açılmalıyız. Nakit akışımıza ve muhasebe sistemlerimize dikkat etmeliyiz. Şirketlerimizi ne kadar sağlıklı yönetirsek, şehrimizce ve ülkemize o kadar katkı sağlamış oluruz. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri bizim olmazsa olmazlarımızdan. Bunun için hem yaptığımız işi geliştirme, farklılaştırma adına, hem de yeni işler yapma adına mutlak surette Ar-Ge faaliyetlerimizi iyileştirmemiz lazım. Bunun için şehrimizdeki Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısını artırmamız gerekiyor. Bu konuda biz Oda olarak gerekli desteği veriyoruz, bu konuda bizleri aramanız yeterli” diye konuştu.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, sanayicilerin sorunlarının çözümünde en doğru adresin Sanayi Odası olduğunu belirterek, zaman zaman Oda tarafından talep edilen görüş ve önerilere sanayicilerin dönüş yapmaları halinde sorunların çözümünün biraz daha kolay olacağını, en azından daha hızlı sonuca ulaşıldığını söyledi.