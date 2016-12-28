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28 Aralık 2016 11:38

KAYSO’dan 1’inci Komando Tugayına Destek Ziyareti

KAYSO’dan 1’inci Komando Tugayına Destek Ziyareti

28 Aralık 2016 11:38

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet Kayseri 1’inci Komanda Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış’ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’de ve ülkenin değişik yerlerinde yaşanan terör olaylarının kendilerini derinden yaraladığını belirterek, “Özellikle Kayserimizde savunmasız Mehmetçiğimize kurulan hain tuzak bizi ziyadesi ile üzmüştür. Ben bu vesile ile tüm terör olaylarını bir kez daha nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sayın komutanımızın nezdinde Ordumuzun gözbebeği olan 1. Komanda Tugay Komutanlığımıza, askerlerimizin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi.
Terörün bitirilmesi konusunda sanayiciler olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Büyüksimitci, KAYSO üyelerinin üreterek, ihracat yaparak ve istihdama katkı sağlayarak ülkenin zenginleşmesine katkı sağlayacaklarını, ülkenin zenginleşmesiyle de terörün belinin kırılacağını söyledi.
Sanayicilerin desteklerini arkalarında görmenin kendilerine moral verdiğini ifade eden Kayseri 1’inci Komanda Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış’da, Kayseri’de yaşanan üzücü olay sonrası tüm Kayseri halkının desteklerini gördüklerini, bu desteklerin de kendilerine son derece moral ve güç verdiğini belirterek, teşekkür etti.
KAYSO heyeti ziyaret sonrasında 14 askerimizin şehit olduğu Şehit Komandolar Durağı’nı da ziyaret ederek, şehitlerimiz için dua etti.



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