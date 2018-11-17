KAYSO'dan Başkan Çelik'e teşekkür

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, oda yönetimi ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek yaptıkları çalışmalardan ve desteklerinden dolayı teşekkür etti

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek şehre sağladığı katkılar ve sanayiciye verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Büyüksimitçi, Başkan Çelik'in ulaşım başta olmak üzere şehrin tüm sorunlarına el attığını kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KAYSO yönetiminin ziyaretinde kentteki sanayinin gelişmesi için ihtisas OSB'ler kurulması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bir taraftan belediye çalışmalarını en iyi şekilde yaparken bir taraftan da şehrin ekonomisini büyütmekle ilgili projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Sanayicilerimizin daha iyi üretim yapabilmeleri için mekan ve üretim teknikleri konusunda sizlerle beraber oluyoruz. Uyum kültürü içinde inşallah bundan sonra da beraber çalışırız. Şehrimizde yeni üretim alanları için çalışmalar yapıyoruz. 1,5-2 milyon metrekare yerler bulalım da ihtisas OSB'ler kuralım ve daha butik üretim alanları oluşturalım kaygısı içindeyiz” dedi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitçi de sadece kentte yaşayanların değil Kayseri'ye dışarıdan gelenlerin şehirle ilgili övgülerinin takdire şayan olduğunu söyledi. Şehre yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Başkan Çelik'e teşekkür eden Büyüksimitçi, “Çok hızlı bir şekilde başta ulaşım olmak üzere birçok probleme el attınız. Zaman zaman söylüyorum, sizin hızınız çok fazla ve takip etmekte zorlanıyoruz. Allah razı olsun. Sanayi ile ilgili de sizinle defalarca konuştuk. Sürekli daha iyi imkanlar sunacak araziler gösterdiniz. Eminim ki Kayseri bir ivme daha yakalayıp istediğimiz yerlere ulaşacak. Bu da başta siz olmak üzere yöneticilerimizin uyum kültürünü Kayseri'de çalıştırmasıyla oluyor. Bu uyum kültürünü devam ettirirsek çok daha güzel işler olacak” diye konuştu.