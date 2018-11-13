KAYSO'dan KESOB Başkanı Övüç'e Ziyaret

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Övüç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KESOB Başkanı Övüç'ü tebrik ederek, “Sayın Başkanımızı hem Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyoruz. Esnaf ve sanatkar camiasında Sayın Başkanımızın önderliğinde güzel bir birliktelik olduğunu görüyoruz. Bu birlikteliğinde güzel sonuçlar doğuracağı inancındayız. Ben Sayın Başkanımıza tekrara hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılı bir çalışma dönemi diliyorum” dedi.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında KAYSO heyetine bilgiler verdi.