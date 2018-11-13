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KAYSO'dan Ticaret Borsası'na Ziyaret

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış’ı ziyaret etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ı ziyaret etti.


Ziyaret hakkında bilgi veren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Sayın Başkanımızı göreve geldikten sonra ziyaret edememiştik. Gecikmiş bir ziyaret ama biz hem kendisine hayırlı olsun dileklerimizi iletmek, hem de odalar arası geliştireceğimiz ortak projeleri konuşmak üzere böyle bir ziyaret düzenledik” dedi.


Yeni yönetimle birlikte Kayseri Ticaret Borsası'na bir hareketlilik geldiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, Başkan Bağlamış ve ekibinin temsil görevini layıkıyla yerine getirdiklerini belirterek, Ticaret Borsası ile TOBB çatısı altında birçok ortak projeye imza atacaklarını söyledi.


Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise, Kayseri Sanayi Odası'nı Borsa'da görmekten mutlu olduklarını dile getirerek, göreve geldikleri kısa süre içerisinde KAYSO ile birçok ortak projeye imza attıklarını, bundan sonrada üyelerinin menfaatleri doğrultusunda Kayseri'de ki ilçe odaları dahil tüm odalarla birlik beraberlik içerisinde çalışmalarını yürüteceklerini söyledi.

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